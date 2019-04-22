البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين
10:37 ص الإثنين 22 أبريل 2019
كتب- مصطفى عيد:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% إلى مستوى 14817 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.25% في تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 14838 نقطة.
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