البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% إلى مستوى 14817 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.25% في تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 14838 نقطة.