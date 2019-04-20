غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية

كتبت- منار الرخ:

تفتح الغرف التجارية بالقاهرة والمحافظات، غدا الأحد، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارات بالغرف للدورة المقبلة (2019-2023)، وفقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي.

ويستمر تلقي طلبات الترشح من الغد، ولمدة 5 أيام، بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، على أن تجرى الانتخابات يوم 15 يونيو المقبل.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في مايو المقبل، لكن تم تأجيلها لتكون بعد انتهاء شهر رمضان بقرار من وزارة التجارة والصناعة.

ويوجد في مصر 27 غرفة تجارية على مستوى محافظات مصر، وهي تندرج تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية.

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