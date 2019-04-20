35 جنيها للبلطي.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت ليتراوح بين 33 و35 جنيها، مقارنة بأسعار الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 40 و48 جنيها، وهو نفس سعر الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 59 و 65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 250 و320 جنيه وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و 130 جنيها، والسبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا، وكيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.