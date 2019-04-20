مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجال حماية المنافسة ومواجهة الاحتكار

كتب- مصطفى عيد:

استقبل أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عبد العزيز الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية والوفد المرافق له، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، بحسب بيان من الجهاز اليوم السبت.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون بين الجهازين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونشر ثقافة المنافسة، وتنسيق الجهود لمواجهة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر على حماية حرية المنافسة في كلا البلدين.

وقال أمير نبيل، إن مجال حماية المنافسة أضحى اليوم واحدا من أهم الدعائم الأساسية للاستراتيجية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وإن ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة في السوق وإنفاذ مواد القانون والتصدي للممارسات الاحتكارية أصبحت من الأهمية بمكان لتعزيز التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة عمل الأسواق، مما يستدعي مزيدًا من التعاون بين أجهزة المنافسة في الدول الشقيقة.

وأضاف أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات تمثل حجر الزاوية في وضع أسس التعاون المشترك بين البلدين مما يخدم حماية المنافسة، وحماية الاستثمارات في البلدين، ومواجهة أية ممارسات قد تضر بالأسواق وتدفق الاستثمارات، كما تسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بين اقتصاديات المنطقة الضخمة.

وأعرب عبد العزيز الزوم عن أمله في أن يكون هذا اللقاء أساسا لتعاون بنَّاء بين الهيئة السعودية وجهاز حماية المنافسة المصري؛ من أجل تحقيق مزيد من التعاون المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقدت الفرق الفنية لجهاز حماية المنافسة المصري اجتماعا مشتركا مع الوفد المُرافق لمحافظ هيئة المنافسة السعودية؛ لمناقشة الملفات والقضايا التي تخدم حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية الضارة، ودراسة مدى تأثيرها على النمو في تلك الأسواق.

كما ناقش الجانبان العمل على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والمشجعة للتطوير التكنولوجي والابتكار، مما يعود بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي للبلدين، وفقا للبيان.

وسلَّم عبد العزيز الزوم، الدرع الخاص بالهيئة العامة للمنافسة السعودية، لأمير نبيل؛ تقديرا للجهود المشتركة بين الجهازين، بحسب البيان.