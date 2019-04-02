البورصة تواصل انتعاشتها وتسجل أعلى مستوى في نحو شهر ونصف

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة انتعاشتها مسجلة ارتفاعا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ليرتفع المؤشر الرئيسي فوق مستوى 15 ألف نقطة لأول مرة منذ 15 يوما، ومسجلا أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.42% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 15166 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب خلال جلسة اليوم صافي شراء بنحو 70.3 مليون جنيه، و13.5 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بنحو 83.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.47% بنهاية تعاملات الاثنين عند مستوى 14954 نقطة، مدفوعا بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.