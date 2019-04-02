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    35 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:16 م الثلاثاء 02 أبريل 2019
    35 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس الاثنين.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 31 و35 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا.

    وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا.

    وحافظ سعر كيلو الكابوريا على مستواه، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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