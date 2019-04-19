وزير البترول يبحث زيادة إنتاج شركة "ميثانكس" بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع براد بويد نائب رئيس الموارد المؤسسية بشركة ميثانكس العالمية ومحمد شندى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ميثانكس مصر، تطوير آليات العمل وزيادة قدرات إنتاج الميثانكس استثمارا لزيادة معدلات الإنتاج الذي تحقق العام الماضي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في البيان، إنه تم تسويق 500 ألف طن من الميثانول بالسوق المحلية منذ عمل الشركة في مصر، والذي مدخلاً رئيسيًا لمجموعة واسعة من الصناعات بما فى ذلك منتجات البناء والبلاستيك والفورمالدهايد.

وأكد الوزير على أهمية الاستمرار في التوسع في تسويق الإنتاج بالسوق المحلية والعالمية وتحديث الدراسات التسويقية، في ظل توافر إمدادات الغاز الطبيعي بعد الطفرة التي حققتها مصر في مجال الإسراع بتنمية حقول الغاز المكتشفة وزيادة الإنتاج.

وقال محمد شندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر، إن طاقة إنتاج مصنع الميثانول الذي يعد الوحيد في مصر ويقع فى مدينة دمياط تبلغ حوالى 1.3 مليون طن سنويا.

والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول شركة مساهمة مصرية، وتساهم فيها شركة ميثانكس العالمية بنسبة 50% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 12%، وجاسكو للغازات الطبيعية بنسبة 9%، كما تمتلك شركة الاستثمارات البترولية العربية نسبة 17%.