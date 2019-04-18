الاتصالات توقع بروتوكول تطوير خدمات الميكنة والتحول الرقمي مع "التضامن"

القاهرة- مصراوي:

وقعت وزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون، بشأن تطوير أعمال خدمات الميكنة والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت وزارة التضامن في بيان، اليوم الخميس، إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ أعمال المشروع القومي للتحول الرقمي لأجهزة الدولة وامتدادا لتوثيق آليات التعاون بين ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات والتي تهدف إلى رفع كفاءة البنية الأساسية وميكنة كافة خدمات الوزارة على المستوى الداخلي التي تشمل مكاتب الديوان العام والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى الخارجي فيما بين الوزارة وشركائها من وزارات وجهات وهيئات معنية بالإضافة الى عملائها من الأسر المصرية الأكثر احتياجا والمستقبلين لمختلف الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن بكافة مكاتبها على مختلف مستوياتها الإدارية بكافة أنحاء الجمهورية.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا البروتوكول سيكون له عظيم الأثر في تطوير خدمات الوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصا مع تنفيذ أكبر عملية ميكنة في تاريخ الوزارة علي مدار السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات مكتملة بنسبة 100٪ ومدققة عن طريق 6 آلاف تابلت، وتضم أكثر من 25 مليون مواطن وتتواصل فيها الوزارة مع أكثر من وزارة للتأكد من جودة البيانات والمعلومات الموجودة بها.

وأضافت والي أن البروتوكول سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات بقيمة تبلغ 100 مليون جنيه يتم تمويلها من الوزارتين وسيتم تشكيل مجموعات عمل وجدول زمني للانتهاء من التطوير المطلوب في الوقت المحدد.

وقالت والي إن الوزارة قامت بميكنة التسجيل في برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة وميكنة التظلم والدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الميكنة أتاحت الكثير من الشفافية ومحاربة الفساد، وأتاحت أيضا سهولة في الرد على المواطنين وإتاحة معلومات كاملة عن تدخلات الوزارة المختلفة، لافتة إلى أن وزارة التضامن تقوم حاليا بعملية كبيرة لميكنة الوحدات الاجتماعية حيث قامت الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي بأكبر مناقصة للميكنة في تاريخ الوزارة لميكنة 2600 وحدة اجتماعية.

وأكدت والي أن الوزارة حاليا تقوم بتطوير شامل للتأمينات رغم التحديات التي تواجهها الوزارة في هذا الشأن، مشيرة إلى أننا عازمون من خلال الشراكة مع وزارة الاتصالات على تطوير قاعدة البيانات والبنية التحتية التكنولوجية، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت 10 خدمات إلكترونية وتطبيق جديد معاشي يقدم 10 خدمات مميكنة.

من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالاتـ، إن خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي تسير بخطى ثابتة ومتسارعة، مشيرا إلى أن الاستجابة لتفعيل هذه الاستراتيجية عالية نتيجة للتعاون والمساندة من كافة الوزارات والهيئات في الدولة

هذا وتتضمن بنود البروتوكول التعاون بين الوزارتين في تطوير البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير تطبيق مؤمن يعمل على الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية لاستعراض بيانات وإحصائيات عن عملاء برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وتطوير كل من: نظام إدارة خدمة العملاء، وبوابة الجمعيات الأهلية الحالية، وإتاحة التبرع إلكترونياً عن طريق وسائل دفع مؤمنة، وأيضا تطوير البنية التكنولوجية لمركز معلومات قطاع الشئون الاجتماعية وكافة المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة، وتوفير النٌسخ والتراخيص اللازمة لتطوير وتقديم خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى تطوير برنامج المراسلات على مستوى جميع القطاعات والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما ينص البروتوكول على إنشاء بوابة الكترونية لمؤسسات الرعاية لإتاحة تحديث بيانات المؤسسات (الحضانات، ودور الأيتام، ودور المسنين، والمغتربين، ومؤسسات المعاقين .. وغيرها)، وخدمات التطوع، وكذلك تدشين بوابة إلكترونية للتسويق عبر الانترنت لمنتجات الأسر المنتجة.

كما تم الاتفاق على توفير برنامج نظم إدارة المؤسسات لتطبيقه على مستوى جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة، ونظام أرشيف إلكتروني لحفظ وثائق ومستندات عمل كافة مكاتب الوزارة وجميع رخص البرامج والأجهزة والخوادم والشبكات وخدمات الاستضافة وميكنة نظم عمل داخلية لقطاعات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية والجمعيات على مستوي الوزارة والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية المختلفة ومكاتب التأهيل الخاصة بالخدمات والتسهيلات التي تقدم لذوي الإعاقة في مختلف التخصصات.

وكذلك نص البروتوكول الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات قابل للتجديد بموافقة الطرفين على تدريب العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي على المهارات الأساسية للحاسب الآلي، وتوفير التدريبات التقنية المتخصصة لجميع العاملين طبقاً للمشروعات محل هذا البروتوكول.

وقع البروتوكول الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات لأعمال الميكنة والتنمية الادارية والتحول الرقمي.