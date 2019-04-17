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    تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:32 ص الأربعاء 17 أبريل 2019
    تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي، 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 34 و35 جنيها، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 60 و66 جنيها.

    وانخفض سعر كيلو السمك البوري، جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السبيط ليتراوح بين 90 و180 جنيها، كما سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

    وسجل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

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