  • عاجل:الأرصاد تحذر من طقس المساء.. نشاط للرياح وانخفاض الحرارة لـ13

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق نوتردام الطقس عزل البشير أمم أفريقيا 2019 احتجاجات الجزائر محمد صلاح أسعار الوقود

    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:32 ص الثلاثاء 16 أبريل 2019
    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 15069 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

    بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

    كانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 15055 نقطة.

    البورصة المصرية تعاملات البورصة

    الخبر التالى:

    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان