البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:32 ص الثلاثاء 16 أبريل 2019
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 15069 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
كانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 15055 نقطة.
-
208
-
161
-
140
-
136
-
131
-
129
-
125
-
108
-
97
-
94