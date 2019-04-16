البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 15069 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

كانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 15055 نقطة.