بمناسبة شم النسيم.. 20 جنيهًا زيادة في أسعار الفسيخ واستقرار الرنجة والملوحة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفسيخ بنحو 20 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار العام الماضي مع اقتراب شم النسيم، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي في جولة على عدد من محلات الفسيخ في مناطق بولاق والمعادي وحلوان.

وقال التجار إن أسعار الفسيخ العام الماضي كانت تترواح بين 80 و160 جنيهًا لكن هذا العام تتراوح بين 80 و 180 جنيهًا.

ويقول أحمد عاصم، صاحب أحد محلات الفسيخ المعروفة بمنطقة حلوان، إن سعر كيلو الفسيخ يتراوح بين 80 و 180 جنيهًا هذا العام بزيادة 20 جنيهًا للكيلو الواحد مقارنة بالعام الماضي.

وتتفاوت الأسعار بحسب اختلاف حجم ونوع الفسيخ، وفقًا لما ذكره عاصم لمصراوي.

وأرجع عاصم ارتفاع أسعار الفسيخ هذا العام، لارتفاع أسعار السمك البوري الذي يستخدم في صناعة الفسيخ.

ويبلغ سعر كيلو السمك البوري ما بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

ويقول أحمد إن أسعار الرنجة والملوحة والسردين مستقرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويتراوح سعر كيلو الرنجة بين 22 و 40 جنيهًا بحسب النوع، وفقا لما قاله السيد محمد، صاحب أحد محلات الرنجة بمنطقة حدائق المعادي.

"الرنجة 3 أنواع، الفرز الأول يتراوح سعره ما بين 35 و40 جنيهًا والفرز الثاني في حدود 30 جنيهًا والفرز الثالث 28 جنيهًا"، بحسب محمد.

ويقول السيد إن الأنواع التي تتراوح بين 22 و26 جنيهًا هي عبارة عن سمك التونة، لكن التجار يصنعون منها رنجة قبل شم النسيم ويتم بيعها بأقل من أسعار الرنجة بالمحلات الأخرى.

وبحسب السيد فإن هذا النوع يكون رديئًا في الطعم والجودة.

ويتراوح سعر كيلو الملوحة بين 100 جنيه و120 جنيهًا وسعر كيلو السردين بين 40 و50 جنيهًا، وفقًا لما ذكره سامي رأفت، صاحب أحد محلات الفسيخ بمنطقة حدائق المعادي، لمصراوي.

وأضاف سامي أن شم النسيم يعتبر موسم بالنسبة لأصحاب محلات الفسيخ والرنجة.

وقال سامي إن اقتراب شهر رمضان مع شم النسيم هذا العام لن يقلل من إقبال المواطنين على الشراء.

"السنة دي شم النسيم قبل رمضان لكن السنة إللي جايه شم النسيم هيبقي في رمضان، وبردو الناس مش هتبطل تاكل الفسيخ والرنجة"، حسب قوله.

وتعد الرنجة أكثر الأنواع طلبًا من قبل المواطنين خلال شم النسيم، بحسب قوله.

وأضاف: " إللي بيجي بيشتري 3 و4 كيلو رنجة بيشتري معاها كيلو فسيخ وكيلو ملوحة".

ويقول بهاء علي، صاحب أحد محلات الفسيخ والرنجة بمنطقة بولاق إن أسعار الرنجة تتفاوت من منطقة إلى أخرى،" منطقة زي بولاق سعر كيلو الرنجة بيتراوح بين 35 و38 جنيه، لكن في مناطق تانية بيصل إلى 40 جنيه".

ورغم قرب موعد شم النسيم إلا أن الإقبال مازال ضعيفا على الشراء، وفقًا لعلي، لكنه يتوقع أن يرتفع قبيل شم النسيم.

ويقول علي: "قبل شم النسيم بحوالي 5 أيام الناس بتيجي تشتري بكميات، لكن حاليا إللي بيجي بيشتري نص كيلو أو كيلو فقط".