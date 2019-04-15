"PDF" تتفق مع جامعة حلوان على استحداث شعبة جديدة بكلية السياحة والفنادق

كتب- محمد علاء الدين:

قالت جاكلين مراد المديرة التنفيذية لمؤسسة "PDF" لتنمية المجتمع، إن المؤسسة أبرمت اتفاقية مع جامعة حلوان، وسلسلة فنادق ماريوت بمصر، لاستحداث تخصص داخل كلية السياحة والفنادق تحت مسمي "تشغيل وإدارة فنادق".

وأضاف جاكلين لمصراوي، على هامش المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية، اليوم الاثنين، أن هذا التخصص يهدف إلى تأهيل وتوفير خريجين في مجال إدارة وتشغيل الفنادق في مختلف التخصصات، ويحصل الخريج في نهاية مدة الدراسة على بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق.

وذكرت أن الاتفاق ينص على حضور الطالب ليوم واحد أسبوعيا للجامعة للدراسة النظرية، بينما يقضي خمسة أيام أخرى في أحد فنادق الماريوت للعمل والتدرب، على أن يحصل الطالب على درجات وتقييمات طوال فترة عمله في الفندق لمدة الدراسة ولابد أن يحقق الأداء المطلوب بالفندق ليتمكن من الحصول على البكالوريوس.

وتابعت: "بعد التخرج يكون الطالب عاملا بفندق ماريوت وإذا أراد أن يترك الفندق ليعمل بفندق آخر له حرية الاختيار".

وأشارت جاكلين مراد إلى أن أبرز الأهداف المحققة من عقد فعاليات مثل مؤتمر المسؤولية المجتمعية اليوم هو توحيد الرؤى والأهداف بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن توحيد الرؤى يساهم في تضافر الجهود وتحقيق النجاحات المرجوة مما يدفع نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.