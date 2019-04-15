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    "التنمية الصناعية" يضخ مليار جنيه لتطوير البنية التكنولوجية بالبنك

    01:16 م الإثنين 15 أبريل 2019
    "التنمية الصناعية" يضخ مليار جنيه لتطوير البنية التكنولوجية بالبنك

    بنك التنمية الصناعية

    كتبت-منال المصري:

    قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك التنمية الصناعية المصري إن البنك ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في تطوير منظومة البنية التكنولوجية لكافة أنظمة الحاسب الآلي بالبنك.

    وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش مؤتمر المسؤولية المجتمعية المنعقد اليوم الاثنين أن البنك يخطط لإطلاق مجموعة من المنتجات الإلكترونية مثل المحفظة الذكية والإنترنت بنك وميزة بهدف المساهمة في ميكنة المدفوعات وتقليل تداول الكاش لتحقيق استراتيجية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

    وقال إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك قفزت إلى 4.2 مليار جنيه من بينهم 3.2 مليار جنيه تمويلات مباشرة ومليار جنيه تمويلات غير مباشرة مستهدفا نسبة نمو 45% في نهاية العام الجاري لتتجاوز التمويلات 5.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر المقبل.

    وبحسب جلال فإن البنك مول 200 مصنع خلال العام الماضي مستهدفا التوسع في تمويل المصانع والانتشار في تمويل المحافظات المترامية مثل العريش وسيناء وسيوة لتحقيق التنمية المستدامة بحسب خطة البنك.

    وقال إن مصرفة سحب من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شريحة أولى بقيمة 30 مليون جنيه من إجمالي قرض بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجاري العمل لسحب شريحة أخرى.

    طارق جلال المشروعات الصغيرة بنك التنمية الصناعية

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