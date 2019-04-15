"ساويرس للتنمية الاجتماعية": نركز على المساهمة في تحقيق "رؤية مصر 2030"

كتب- محمد علاء الدين ومنال المصري:

قالت ميس أبو حجاب مديرة برامج التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن استراتيجية المؤسسة تعتمد على الالتزام بالشفافية، والعمل على التعاون مع القطاع الخاص والحكومي من خلال إنشاء وحدة للشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضافت ميس خلال المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية، اليوم الاثنين، "لدينا قطاع التمكين الاقتصادي، ولدينا برنامج خاص بالزراعة وآخر الشمول المالي، وكذلك نركز على قطاع التمكين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي".

كما تعمل مؤسسة ساويرس أيضا على برنامج التعليم والمنح الدراسية، وبرنامج للتعليم ما قبل الابتدائي، وبرنامج خاص للتعليم الأساسي لدعم المدارس الحكومية والاجتماعية، بالإضافة إلى برنامج للتعليم الفني والمهني تدعمه من خلال مؤسسات تابعة لها مثل المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، بحسب ما ذكرت ميس أبو حجاب.