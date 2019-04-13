الاستثمار: البنك الدولي يخصص 25 مليار دولار لمشروعات التحول الرقمي بأفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك الدولي، إنه ينوي تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في مبادرة التحول الرقمي فى أفريقيا على مدار الـ 10 سنوات المقبلة وتخصيص 57 مليار دولار أخرى لمشروعات البنية الأساسية بالقارة على مدار الـ 3 سنوات المقبلة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت.

وقال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، خلال جلسة حول "اقتصاد افريقيا الرقمي" ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، إن سيستثمر نحو 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار الـ 10 سنوات المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص.



وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وتعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية.

وأضافت نصر، أن الاستراتيجية تستهدف تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكوادر البشرية وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم.

وذكرت نصر، أنه وفقا للإحصائيات الدولية، فإنه من المتوقع فى عام 2050 أن يزداد عدد السكان في أفريقيا إلى الضعف خاصة شباب أفريقيا.

وأوضحت نصر، أن التحدى الأبرز في أفريقيا هو توظيف الشباب، لذلك يجب العمل على وضع سياسات وخطط تتيح مشاركة أكبر لقطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصادات الأفريقية.