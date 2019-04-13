طارق عامر: مصر لا تحتاج إلى برنامج ثان مع صندوق النقد الدولي

القاهرة – وكالات:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر لا تحتاج إلى برنامج ثان مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الإصلاح الحالي.

وأضاف عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أن مصر لها وضع خاص من وجهة نظر الخبراء الأجانب المشاركين في اجتماعات صندوق النقد الدولي.

وبحسب عامر فإن إدارة الصندوق تتمنى التعاون مجددا مع مصر.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويقترب البرنامج على الانتهاء، بتسلم مصر الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

وفي نوفمبر الماضي قال محمد معيط، وزير المالية، لوكالة بلومبرج إن مصر لن تطلب تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامجها الحالي البالغ 12 مليار دولار.

وأضاف عامر، أن بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، وهو من أكبر البنوك العالمية، أكد أن مصر ببرنامجها الاقتصادي، تعد نموذجا رائعا.

وأشار عامر، إلى استقلالية السياسة النقدية، وأن "هناك ثقافة مالية للعمل والانضباط لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار".