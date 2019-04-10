ارتفاع الباذنجان والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.

ومن بين هذه الأصناف ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو الرومان إلى بين 9 جنيهات و13 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.

البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.