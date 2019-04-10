ارتفاع الباذنجان والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.
ومن بين هذه الأصناف ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو الرومان إلى بين 9 جنيهات و13 جنيها.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.
البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.
البصل بين 4 و6 جنيهات.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات.
البسلة بين 7 و10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.
الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
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