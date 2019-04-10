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    ارتفاع الباذنجان والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    11:03 ص الأربعاء 10 أبريل 2019
    ارتفاع الباذنجان والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق الجملة بالعبور.

    ومن بين هذه الأصناف ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو الرومان إلى بين 9 جنيهات و13 جنيها.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.

    البطاطس بين 4.5 جنيه و6 جنيهات.

    البصل بين 4 و6 جنيهات.

    الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

    الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات.

    البسلة بين 7 و10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

    اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها.

    الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

    الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

    الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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