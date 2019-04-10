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    "لاجارد": اقتصاد مصر ينمو بقوة.. والبطالة سجلت أدنى مستوى منذ 2011

    02:39 ص الأربعاء 10 أبريل 2019
    "لاجارد": اقتصاد مصر ينمو بقوة.. والبطالة سجلت أدنى مستوى منذ 2011

    الرئيس السيسي مع كريستين لاجارد

    واشنطن - (د ب أ):

    قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إن الاقتصاد المصري ينمو بقوة، وإن البطالة في البلاد سجلت أدنى مستوى منذ عام 2011.

    جاء ذلك في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأبناء قالت فيه لاجارد إنها بحثت برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في واشنطن، على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة.

    وأضافت لاجارد: "برنامج الإصلاح (المصري) يمضي بشكل جيد".

    وأشارت إلى أنه يتم التخطيط لمراجعة نهائية للبرنامج "خلال الأشهر القادمة".

    وأوضحت أن الدين العام في البلاد يمضي في اتجاه تنازلي، وشددت على التزام الصندوق بدعم مصر.

    ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الولايات المتحدة، حاليًا في إطار جولة خارجية لعدة دول بدأها بـ غينيا قبل أيام.

    وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض حيث عقدا مباحثات ثنائية موسعة بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

    كريستين لاجارد اقتصاد مصر البطالة صندوق النقد الدولي
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