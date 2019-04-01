البنك الأهلي يعتزم إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم إطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" الشهر المقبل، وذلك لإتاحة الخدمة المصرفية لعملاء البنك عبر الهاتف المحمول.

وأضاف أبو الفتوح، على هامش مؤتمر حابي السنوي "النمو المؤثر"، اليوم الاثنين، أن خطة البنك تركز على التوسع في إصدار المنتجات الإلكترونية لجذب عملاء جدد لتحقيق الشمول المالي مثل المحفظة الذكية، وبطاقات ميزة، والبطاقات المدفوعة مقدما، ونشر الفروع الإلكترونية.

وذكر أن البنك أطلق فرعين إلكترونيين من بداية العام الجاري، ويعتزم فتح فرع إلكتروني الشهر الجاري في الإسكندرية، مستهدفا وصول عدد الفروع إلى ٧٥ فرعا إلكترونيا خلال ٣ سنوات.