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    47 مليار دولار من البنك الأهلي لتمويل التجارة الخارجية منذ التعويم

    04:49 م الإثنين 01 أبريل 2019
    47 مليار دولار من البنك الأهلي لتمويل التجارة الخارجية منذ التعويم

    يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي

    كتبت- منال المصري:

    قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك دبر 47 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية خلال 29 شهرًا من قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي .

    وأضاف في تصريحات صحفية خلال مؤتمر حابي السنوي اليوم أن حصيلة التدفقات الدولارية سجلت 44 مليار دولار من بعد تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

    وأكد على عدم وجود أي قوائم انتظار بالبنك على فتح الاعتمادات المستندية وأن معدلات الطلب تسير في معدلاتها الطبيعية بين المستوردين .

    وقال أبو الفتوح إن البنك يعمل على تمويل الاستثمارات المصرية في أفريقيا حيث فتح مؤخرًا اعتمادات مستندية لشركة السويدي لتمويل سد تنزانيا بالتعاون مع أفريكسيم بنك كما يعمل على دعم دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي.

    يحيى أبو الفتوح البنك الأهلي المصري التعويم التجارة الخارجية

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