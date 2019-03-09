البلطي عند 25 جنيها أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح اليوم بين 23 جنيهًا و25 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقى سعر كيلو الجمبري ثابتا خلال تعاملات اليوم عند 260 و320 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح اليوم بين 34 و40 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وثبت سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا، وكيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.