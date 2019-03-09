تبدأ غدًا.. المركزي يخاطب البنوك بفتح حسابات توفير مجانا طول العام

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، في تصريحات لمصراوي، إن البنك المركزي أرسل تعليمات مكتوبة للبنوك الخميس الماضي بفتح حسابات توفير للعملاء الجدد مجانًا دون مصاريف إدارية، وإصدار محافظ إلكترونية على مدار العام، من خلال عدة فعاليات لتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي سمح للبنوك بالتفاعل والتواجد بشكل أوسع مع المواطنين خارج الفروع على مستوى محافظات ومدن الجمهورية بالفترة المقبلة في النوادي والجامعات والجمعيات والنقابات ومراكز الشباب وأي تجمعات شبابية أخرى لتعريف الجمهور بالأنشطة المصرفية دون معاناة ذهابهم الفروع.

وتشمل قائمة الفعاليات التي حددها المركزي أمام البنوك للانتشار خارج الفروع في للتفاعل مع المواطنين عبر فعالية الاحتفال بيوم المرأة واليوم العربي للشمول المالي بداية من 10 مارس حتى 28 إبريل المقبل.

وكذلك تتفاعل البنوك مع الجمهور للاحتفال بالشباب من يوم 1 أغسطس إلى 15 أغسطس المقبل، كما تحتفل البنوك بيوم الادخار من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر المقبل.

وأكد المركزي على البنوك في خطابه بضرورة رعايتهم للتثقيف المالي لجميع الفئات المختلفة والاهتمام بالتغطيات الإعلامية وإرسال رسائل نصية للعملاء لتحفيزهم على فتح حسابات توفير ، بحسب المصادر.