البورصة ترتفع 1.8% في آخر جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات الأجانب

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة انتعاشة ملحوظة، خلال تعاملات اليوم الخميس- آخر جلسات الأسبوع- مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 1.78%، إلى مستوى 14904 نقاط.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32%.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي للبورصة، بنسبة 2.43% خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر السهم مع إغلاق الجلسة إلى 70.43 جنيه.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 496.4 مليون جنيه، و4.5 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال اليوم صافي بيع بقيمة 500.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.6% إلى مستوى 14643 نقطة، وذلك خلال الجلسة التي شهدت تنفيذ طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة بقيمة 1.7 مليار جنيه، من خلال الطرحين الخاص والعام.

وارتفع سعر سهم الشرقية للدخان خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.16%، ليصل إلى مستوى 17.49 جنيه عند الإغلاق.