المركزي يستثني استيراد الفول والأرز والعدس من التأمين النقدي لمدة عام

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي، اليوم الخميس، تعليمات جديدة بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية بالسماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس من العام المقبل.

وبحسب خطاب موقع باسم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، تهدف هذه التعليمات الجديدة إلى تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين، وذلك في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري.

وأكد الخطاب أن هذا القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وكان البنك المركزي، ألزم البنوك بدءا من أول يناير 2016 بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية.

واستثنى المركزي وقتها من هذا القرار عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط.

وفي يناير 2016، أصدر المركزي تعديلا بقراره باستثناء الآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات وتشمل الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، من الغطاء النقدي.

وفي مايو 2018، ألغى البنك المركزي التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط.