ثروات أغنياء العالم والعرب تتراجع وقائمة فوربس تفقد 247 ثريًا في 2019

كتبت- ياسمين سليم:

"حتى الأثرياء غير محصنين ضد القوى الاقتصادية وضعف أسواق الأسهم"، هذا ما تخبرنا به فوربس تعليقًا على إعلانها لقائمة أغنياء العالم لعام 2019.

وبحسب مجلة فوربس فإنه خلال عقد من الزمان، كان عام 2019 هو الثاني الذي ينكمش فيه عدد الأثرياء وثرواتهم.

وبلغ عدد الأثرياء في العالم لهذا العام 2153 ثريًا بانخفاض بلغ 55 ثريًا عن العام الماضي، وتشير البيانات إلى أن 11% من قائمة فوربس في العام الماضي خرجوا من القائمة بعدد 247 ثريًا.

وقالت فوربس إن خروج هذا العدد يعد الأكبر منذ 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وحل رجل الأعمال جيف بيزوس وعائلته، للعام الثاني على التوالي في المركز الأول بقائمة أغنياء العالم، بثروة تقدر بـ131 مليار دولار.

ويملك بيزوس، شركة أمازون العالمية للتجارة الإلكترونية.

وعربيًا تراجعت ثروات 25 ثريًا عربيًا خلال العام الجاري بقيمة 8.9 مليار دولار مقارنة بقائمة العام الماضي له، بحسب ما أظهرته قائمة فوربس لأثرياء العرب لعام 2019. وضمت القائمة أغنى رجال الأعمال العرب هذا العام 25 ثريًا مقابل 29 ثريًا كانت تضمهم القائمة العام الماضي.

وقالت فوربس إن 4 مليارديرات خرجوا من القائمة وهم فوزي ومهند الخرافي وبسام الغانم من الكويت، بجانب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. كما لم تضم القائمة الأثرياء السعوديين للسنة الثانية على التوالي.

واستحوذت الإمارات على أكبر عدد من الأثرياء بعدد 7 أثرياء تلتها لبنان ومصر بـ6 أثرياء لكل منها.

واحتل رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، قائمة الأثرياء العرب لهذا العام بثروة بلغت 6.4 مليار دولار بتراجع نحو 200 مليون دولار عن العام الماضي الذي بلغت فيه ثروته 6.6 مليار دولار.

وكان ناصف ساويرس هو أغني الأثرياء العرب العام الماضي أيضا.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي ترتيب الأثرياء العرب وقيمة ثروة كل منهم.