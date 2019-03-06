بعد الشرقية للدخان.. تعرف على 3 شركات حكومية ستطرح في البورصة قبل رمضان

كتبت- شيماء حفظي:

نفذت الحكومة الأسبوع الجاري، أول الطروحات الحكومية في البورصة، من خلال بيع 4.5% إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان، على أن تتوالى خلال الفترة المقبلة طرح حصص من 3 شركات أخرى تمثل الدفعة الأولى من البرنامج، وجميعها مدرجة بالفعل في البورصة وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية منها في السوق.

وتتضمن الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته الحكومة قبل عام، شركات الشرقية للدخان "تم تنفيذه"، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة أبوقير للأسمدة.

وتسعى الحكومة لتنفيذ الدفعة الأولى من البرنامج قبل يونيو 2019، وذلك في إطار تعهدها لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل منتصف يونيو المقبل.

ويطالب الصندوق الحكومة بخفض نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.

ومن المقرر أن تكون الشركة المقبلة في الطروحات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة لقطاع الأعمال، بحسب ما قاله الوزير هشام توفيق لمصراوي.

وكانت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، قررت تأجيل في 19 أكتوبر الماضي تأجيل طرح الشرقية للدخان في البورصة، وبالتالي تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية "بسبب تقلبات الأسواق العالمية"، بحسب ما قالت وزارة المالية، في بيان وقتها.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشركات الثلاث المتبقية ضمن الدفعة الأولى والمقرر طرحها كمرحلة أولى في برنامج الطروحات:

1- الإسكندرية لتداول الحاويات

تأسست الشركة في عام 1984، كأول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات في مصر لتقوم بجميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات.

وتعمل الشركة على محطتين رئيسيتين الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية، والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة.

وحصلت الشركة على عدد من علامات الجودة، كما أنها تتوسع في أعمالها بموانئ الإسكندرية، ومنطقة قناة السويس.

وتبلغ نسبة أسهم الشركة المتداولة في البورصة حاليًا 5% بعدما أجرت الشركة اكتتابا لزيادة رأس المال، فيما تتوزع 95% من أسهمها بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.369%، وهيئة ميناء الإسكندرية 39.63%، وفقا لأحدث بيان لهيكل المساهمين المرسل من الشركة للبورصة.

وقررت الحكومة التخلي عن 30% إضافية من حصة المال العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، على أن تحتفظ بنسبة 65% من أسهم الشركة.

ووفقا لبيان سابق من الشركة القابضة للنقل البحري والبري المالكة لها، فإن الحصة المقرر طرحها من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في البورصة، تتوزع بين 20% من الأسهم من حصة الشركة القابضة، و10% من حصة هيئة ميناء الإسكندرية.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 15% لتسجل 962.4 مليون جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويتداول سعر سهم الشركة خلال تعاملات اليوم عند متوسط 14.35 جنيه، بينما وصل إلى 15.60 جنيه قبل يوم من قرار الحكومة بتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في 19 أكتوبر الماضي.

2- شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.

وتبلغ نسبة أسهم الشركة المتداولة حاليًا في البورصة 27.75%، بينما تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير الحصة الباقية من أسهم الشركة بنسبة 72.25%، وفقًا لأحدث بيان لهيكل المساهمين المرسل للبورصة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 17.8%، لتسجل 48.6 مليون جنيه مقابل 59.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويتداول سهم الشركة اليوم عند متوسط 20.80 جنيه للسهم، في حين سجل 20.21 جنيه في 16 أكتوبر الماضي.

3- شركة أبوقير للأسمدة:

تأسست شركة أبوقير للأسمدة عام 1976، وتعتبر أكبر منتج للأسمدة الأزوتية في مصر، حيث تساهم حاليًا بنسبة تعادل حوالي 70% من حجم الإنتاج المحلي، بحسب موقع الشركة الرسمي.

وتنتج الشركة أسمدة اليوريا والنشادر بأنواعها المختلفة.

ويبلغ عدد أسهم الشركة المتداولة في البورصة حاليًا 17.38%، بينما لا تزال تمتلك الحكومة 82.62%، وهي النسبة التي من المقرر طرح جزء منها في عملية الطرح المقبلة، بحسب أحدث بيان لهيكل المساهمين المرسل من الشركة للبورصة.

وتتوزع نسبة ملكية أسهم الشركة خارج البورصة (82.62%) بين عدة جهات حكومية هي بنك الاستثمار القومي 24.88%، وهيئة البترول 19.11%، وهيئة للتنمية الصناعية 12.67%، وشركة الأهلي كابيتال القابضة 8.11%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 6.51%، وبنك ناصر الاجتماعي بنسبة 5.9%، وشركة مصر للتأمين 5.44%.

وسجلت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري زيادة بنسبة 32.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمة أرباح الشركة إلى 1.65 مليار جنيه.

ويتداول سهم الشركة في البورصة عند متوسط 26.55 جنيه للسهم، في حين سجل السعر 30.73 جنيه في 18 أكتوبر الماضي.