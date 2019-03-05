تغطية الطرح العام لشركة الشرقية للدخان في البورصة 4.28 مرة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنه تمت تغطية الطرح العام لبيع جزء من أسهمها في البورصة 4.28 مرة تقريبًا.

وانتهت اليوم مدة الطرح العام - التي بدأت الأحد الماضي - لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 0.225 % من أسهم رأس مال الشركة.

وكانت الشركة أعلنت تغطية الطرح الخاص لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 96,187,500 تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، بسعر 17 جنيهًا، وتم تغطيته 1.8 مرة.

وأعلنت إدارة البورصة اليوم، أن كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية ) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت اليوم عدد 21,657,650 سهم وبالتالي فقد تم تغطية الطرح العام 4.28 مرة تقريبا.

وسجل سعر سهم الشركة في نهاية تعاملات اليوم 17.31 جنيه بتراجع 1.09% عن إغلاق أمس.

وتتوقع وزارة قطاع الأعمال العام، المالكة للشركة الشرقية للدخان، تحقيق حصيلة بقيمة 1.8 مليار جنيه من بيع إجمالي 4.5% من أسهم الشركة، كأولى الطروحات الحكومية.



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