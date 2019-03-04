  • عاجل:رئيس السكك الحديدية: كان يمكن تدارك حادث محطة مصر بـ"إبرة السقوط" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    المركزي: الاحتياطي الأجنبي يقفز بقيمة 1.4 مليار دولار خلال فبراير

    03:04 م الإثنين 04 مارس 2019
    المركزي: الاحتياطي الأجنبي يقفز بقيمة 1.4 مليار دولار خلال فبراير

    عملة الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 1.4 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير.

    وقال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية فبراير إلى 44.060 مليار دولار، مقابل 42.617 مليار دولار، في نهاية يناير.

    وحصلت مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الشهر الماضي.

    وأصدرت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الشهر الماضي.

    وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، قبل أن تنخفض في ديسمبر الماضي بنحو 1.963 مليار دولار مقارنة بنوفمبر، ثم عاودت الصعود في يناير بشكل طفيف بقيمة 67 مليون دولار.

    احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي صندوق النقد الدولي

    الخبر التالى:

    البورصة تنهي تعاملات الاثنين على تراجع جماعي في مؤشراتها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان