المركزي: الاحتياطي الأجنبي يقفز بقيمة 1.4 مليار دولار خلال فبراير

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 1.4 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير.

وقال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية فبراير إلى 44.060 مليار دولار، مقابل 42.617 مليار دولار، في نهاية يناير.

وحصلت مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الشهر الماضي.

وأصدرت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الشهر الماضي.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، قبل أن تنخفض في ديسمبر الماضي بنحو 1.963 مليار دولار مقارنة بنوفمبر، ثم عاودت الصعود في يناير بشكل طفيف بقيمة 67 مليون دولار.