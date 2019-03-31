الغرف التجارية تعد دراسة جديدة حول أثر تكاليف النقل واللوجيستيات على التصدير

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعد دراسة جديدة حول تكاليف النقل واللوجيستيات وتأثيرها على التصدير.

وأضاف خلال مؤتمر دعم التصدير اليوم الأحد أن التعويم لم يحقق الطفرة المتوقعة في الصادرات لعدم تواكبه مع حل مشاكل الصادرات المتعددة، إلى جانب انخفاض القيمة المضافة والمكون المحلي في غالبية السلع.

وأوضح الوكيل، إن إجمالي صادرات مصر السلعية والخدمية انخفضت من 27,9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 15,8% في 2017 وهو أقل من متوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقدره 27% ولا يقارن بدول مثل لوكسيمبورج 230%، سنغافورا 173%، مالطا 133% وهو ثلث تونس 43,5%.