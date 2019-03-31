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    أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    01:41 م الأحد 31 مارس 2019
    أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم نحو 627 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 537.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 716.6 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5016 جنيها.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى ثبوت سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية، لأن اليوم الأحد هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية.

    أسعار الذهب ذهب غرفة القاهرة التجارية
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