مبيعات الجبن و"السندوتش" تقفز بأرباح دومتي 152% خلال العام الماضي

كتبت- دينا خالد:

قفزت أرباح شركة دومتي للصناعات الغذائية، بنسبة 152% خلال العام الماضي لتصل إلى 154.6 مليون جنيه مقابل 61.5 مليون جنيه خلال عام 2017، بحسب بيان صحفي أرسلته الشركة للبورصة.

وأضافت الشركة في البيان اليوم الأحد، أن مبيعات الشركة زادت خلال العام الماضي إلى 2.58 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.25 مليار جنيه في 2017.

وقال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن عام 2018 من أفضل الأعوام التي مرت على الشركة، حيث عادت معدلات مبيعات الجبن الأبيض إلى مستويات ما قبل التعويم، وتم ذلك مع زياده الحصه السوقيه للشركه في الجبن الأبيض على الرغم من المنافسة الشرسة.

وأضاف الدماطي في البيان أن منتج دومتي سندوتش وهو أول منتجات الشركه في قطاع المخبوزات له أثرًا إيجابيًا على مستقبل الشركه وقدرتها على تحقيق معدلات نمو في المستقبل وذلك باقتحامها الناجح لقطاع الأغذية الخفيفة، وهو ما كان يشغل الإدارة في الفتره الماضية وذلك لتعويض إحتمالية وجود بعض التشبع في النمو في قطاع الجبن الأبيض .

وخلال الربع الرابع من العام الماضي تراجعت أرباح الشركة إلى 21.8 مليون جنيه مقابل 33 مليون جنيه خلال نفس الربع عام 2017.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة في الربع الرابع من العام الماضي، 613.4 مليون جنيه، حيث بلغت مبيعات الجبن الأبيض والأجبان الأخرى 502.9، وبلغت العصائر 68.2 مليون جنيه، والساندويتش 42.3 مليون جنيه، بحسب بيان الشركة.

وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.