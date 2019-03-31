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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 9 بنوك بتعاملات الصباح

    10:51 ص الأحد 31 مارس 2019
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 9 بنوك بتعاملات الصباح

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، وهي أول تعاملات الأسبوع مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري صرف الدولار
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