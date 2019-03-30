مسؤول: القطاع المصرفي المصري الأكبر حجما في الدول العربية غير النفطية

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كتبت- منال المصري:

قال محمد الجرّاح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي المصري احتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.

وأضاف الصباح، أن احتلال مصر هذا الترتيب يأتي رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها مصر خصوصاً بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

جاء ذلك خلال كلمة الصباح في منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية "الطريق الى بازل 4"، المنعقد حاليا بالإسكندرية ويستمر ليوم غدٍ الأحد، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.



وأشار الصباح إلى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت نحو 5.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، محققا نسبة نمو 13%.

كما بلغت الودائع حوالي 3.8 تريليون جنيه بنهاية عام 2018، بزيادة 15% عن نهاية عام 2017، كما سجلت القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص حوالي 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%، بحسب الصباح.

وذكر الصباح أن مجموع رأس المال والاحتياطات للقطاع المصرفي المصري بلغ نحو 354 مليار جنيه بنهاية عام 2018، بزيادة 10% عن نهاية عام 2017.

وأوضح الصباح أن معيار كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي المصري ارتفع إلى 16% بنهاية شهر سبتمبر 2018، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض إلى 4.4%.

وأظهرت أحدث بيانات البنك الدولي، ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر من 9.7% عام 2011، إلى 32.8% عام 2017، بحسب الصباح.