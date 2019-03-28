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    أسعار الدولار ترتفع في بنكي البركة وقناة السويس مع بداية التعاملات

    11:10 ص الخميس 28 مارس 2019
    أسعار الدولار ترتفع في بنكي البركة وقناة السويس مع بداية التعاملات

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي البركة وقناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة، إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    الدولار الأمريكي الدولار الدولار اليوم أسعار الصرف البنوك المصرية الجنيه المصري

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