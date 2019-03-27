البورصة تواصل الهبوط للجلسة الثالثة مع ضغوط بيعية من الأجانب والمصريين

القاهرة- مصراوي:

واصلت البورصة تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمبيعات أجنبية ومحلية.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 14554 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين اليوم صافي بيع بقيمة 102 مليون جنيه، و18 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 120 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.23% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14637 نقطة.