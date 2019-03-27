شعبة للأدوية البيطرية بغرفة القاهرة التجارية قريبا

كتبت- منار الرخ:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن اجتماعات تحضيرية تشمل أصحاب مصانع وشركات إنتاج الأدوية البيطرية، وأطباء بيطريين، لإنشاء شعبة للأدوية البيطرية.

وأضاف عبد العزيز السيد لمصراوي، أنه سيتم التقدم لرئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بطلب بإنشاء الشعبة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الغرفة المقرر عقدها في مايو المقبل.

وذكر السيد أن إنشاء الشعبة سيساعد على التقليل من الأمراض الوبائية التي تتعرض لها الدواجن، كما يمكن أن تساعد الشعبة الجديد في زيادة الطاقة الإنتاجية من الدواجن.

وأشار إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية من قبل أطباء بيطريين متخصصين لتوعية المربين والعاملين بقطاع الدواجن، وكيفية التعامل مع الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.