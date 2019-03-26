"التنظيم والإدارة" يوافق على الإعلان عن وظائف بوزارة الري

القاهرة- مصراوي:

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة صالح الشيخ، على الطلبات المقدمة من وزارة الموارد المائية والري، للإعلان عن شغل وظائف قيادية وذلك بموازنة الوزارة وبعض الجهات التابعة لها للعام المالي الجاري، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

ووافق الجهاز على الإعلان عن شغل 5 وظائف في ديوان عام وزارة الري، وهي وظيفة رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري، ورئيس قطاع الموارد المائية بالوجه القبلي، ورئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، ورئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، ورئيس قطاع التخطيط.

كما وافق الجهاز على إعلانات شغل 6 وظائف قيادية بمصلحة الري، وهو رئيس مصلحة الري، ورئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، ورئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، ورئيس قطاع المياه الجوفية، ورئيس قطاع شئون الري، ورئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.

ووافق الجهاز أيضا على إعلانات شغل 4 وظائف قيادية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهي رئيس المصلحة، ونائب رئيس المصلحة، ورئيس قطاع محطات الوجه القبلي وتوشكى، ورئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء.

وقال الجهاز إن موافقته على الإعلان عن هذه الوظائف تأتي في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل.

وأضاف أنه يمكن لراغب الترشح للوظيفة التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.