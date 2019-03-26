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    ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    10:47 ص الثلاثاء 26 مارس 2019
    ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو البلطي 50 قرشًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بين 24.5 و26.5 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و65 جنيهًا.

    وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 37 و43 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

    وهبط سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، كما هبط سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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