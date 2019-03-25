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    بنك القاهرة يعتزم زيادة مراكز تمويل المشروعات الصغيرة إلى 55 مركزًا بنهاية 2019

    05:34 م الإثنين 25 مارس 2019
    بنك القاهرة يعتزم زيادة مراكز تمويل المشروعات الصغيرة إلى 55 مركزًا بنهاية 2019

    طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

    كتبت- منال المصري:

    قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك يعتزم زيادة عدد مراكز الأعمال لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 30 مركزًا قبل نهاية العام الحاري مقارنة بـ 15 مركزًا حاليًا.

    وأضاف في تصريحات لمصراوي أن البنك يستهدف أيضا زيادة مراكز الأعمال إلى 55 فرعًا مع نهاية العام المقبل بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل وتسهيل إجراءات المنح على العميل.

    وقال إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك قفزت إلى 9 مليارات جنيه، مستهدفًا أن تستحوذ على 20% من إجمالي محفظة البنك بنهاية العام الجاري طبقا لتعليمات مبادرة البنك المركزي.

    وكان البنك المركزي أصدر ضوابط للبنوك في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تستحوذ هذه المشروعات على 20% من إجمالي محفظة القروض بالبنك بهدف إلزام البنوك على الاتجاه لتمويل هذه المشروعات.

    وأضاف رئيس البنك أن البنك يعمل حاليًا على إجراء دراسة لإطلاق حزمة من البرامج التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لجميع الأنشطة المختلفة الزراعية والصناعية والخدمية والتكنولوجية وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في تشغيل أيدي عاملة بين للشباب وخاصة في صعيد مصر.

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