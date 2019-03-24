المركزي يستضيف النسخة السادسة من All-Stars Academy لتمكين المرأة اقتصاديا

كتب- مصطفى عيد:

استضاف البنك المركزي اليوم الأحد لأول مرة في مصر والشرق الأوسط النسخة السادسة من برنامج All-Stars Academy والذي انطلقت فعاليتها اليوم وتستمر لمدة 5 أيام والذي يهدف لتمكين المرأة اقتصاديًا.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم إن الفعاليات ينظمها التحالف المصرفي العالمي للمرأة وهو مؤسسة دولية رائدة في مجال تصميم وتنفيذ وترويج المنتجات البنكية والرقمية والخدمات المالية وغير المالية التي تلبي احتياجات المرأة بمختلف القطاعات.

وقال البنك إن هذا يأتي في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضاف البنك أنه حرص على دعوة العديد من المؤسسات المالية العربية والأفريقية للمشاركة في الفعاليات والاستفادة من الممارسة التطبيقية لاستراتيجيات وخطط تطوير هذه المنتجات والخدمات.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للبرنامج سبل "تعزيز وصول الخدمات المالية للمرأة" بمشاركة لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، حيث تم استعراض الجهود التي يبذلها المركزي من أجل توفير بيئة ملائمة تتيح الدفع بعجلة الشمول المالي.

وقالت لبنى هلال إن "الجهود التي يقودها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية بشئون المرأة اقتصاديا واجتماعيا من شأنها الدفع بعجلة الشمول المالي للمرأة وهو الأمر الذي يتحقق من خلال فهم واستيعاب احتياجاتها وتوفير البيئة الملائمة والمنتجات الملائمة لتلبية هذه الاحتياجات.

وأضافت أن هذا البرنامج فرصة حقيقية للإطلاع على الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتطبيقها بما يتلائم مع الظروف المتنوعة للمؤسسات المالية المشاركة.

يسلط برنامج All-Stars Academy الضوء على أهم الطرق التي تساعد في تحقيق أقصى استفادة من سوق الخدمات المالية للمرأة، ومنها تحليل البيانات الداخلية وقياس حجم السوق، إلى جانب الفرص والعائدات المادية الناتجة عن تعزيز الشمول المالي للمرأة، مع الاستفادة من تكنولوجيا الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، والخدمات غير المالية المصممة خصيصا لدعم تمكين المرأة.

كما يتضمن البرنامج شرحاً لكيفية تطبيق الخطط التنفيذية لتطوير المنتجات المالية الموجهة الى المرأة واستراتيجيات تسويقها في بلدان ومؤسسات المتدربين، بحسب البيان.