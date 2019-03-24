"العامة للاستثمار" تضع شروط الحصول على أراضي بالمناطق الحرة والتراخيص

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بخصوص ضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني داخل المناطق الحرة العامة، بحسب بيان اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة أنه سيتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني، وفقًا لعدد من عناصر التقييم، وهي الشكل القانوني للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع.

ونص القرار على التزام المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتي على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة في تلك التعديلات وفقًا للمبررات التي يقدمها المشروع، بحسب البيان.

وأشار الهيئة إلى أن إدارات المناطق ستقوم بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضي أو المباني، في مدة اقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار، قرارًا بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، ونص القرار على أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات الصناعية والتخزينية والخدمية لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع.

وأضافت الهئية أن التقييم يقوم غلى عدد من العناصر هي مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة، ومدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع، والالتزام بالنواحي المالية والتنظيمية مثل تقديم القوائم المالية والإيضاحات المتممة والبيانات التحليلية، وغيرها.