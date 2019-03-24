الإحصاء: تراجع عدد العاملين بالقطاع العام إلى 819 ألف شخص في 2018

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 818.8 ألف فرد في أول يناير 2018، مقابل 826.9 ألف فرد في أول يناير 2017، بنسبة انخفاض 1%.

وبلغ عدد العاملين الذكور بالقطاع العام/ الأعمال العام 717.5 ألف فرد عام 2018 مقابل 724.7 ألف فرد عام 2017، بنسبة انخفاض 1%.

ووصل عدد العاملات الإناث إلى 101.3 ألف فرد عام 2018 مقابل 102.3 ألف فرد عام 2017 بنسبة انخفاض 1%.

وسجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين بالقطاع العام/ الأعمال العام، حيث بلغ 222.1 ألف فرد بنسبة 27.1% من إجمالي العاملين، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 24.6%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 15.9%.

وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام، حيث سجلت حوالي 264 ألف عامل بنسبة 32.3% من إجمالي العاملين، يليها محافظة الإسكندرية بحوالي 94 ألف عامل، ثم الجيزة بحوالي 60 ألف عامل، ثم الغربية بحوالي 46 ألف عامل، وأخيرا محافظة القليوبية بحوالي 35 ألف عامل.

وسجلت الوظائف التنفيذية أعلي معدل بنسبة 30.1% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام، في حين سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة 1.3% من إجمالي عدد العاملين، بحسب بيان جهاز الإحصاء.