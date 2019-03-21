بنك التعمير والإسكان يقيم حفلا للأمهات المثاليات

القاهرة- مصراوي:

أقام مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، احتفالية اليوم الخميس، بمناسبة عيد الأم، بمقر البنك بالمهندسين، كرم خلالها عدد من الأمهات المثاليات من موظفات البنك، وسط حضور عدد كبير من مسؤولي البنك.

وشارك في الحفل كل من فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة البنك، وحسن غانم العضو المنتدب، وداليا نبيل مدير الإدارة العامة للعلاقات، وأحمد رمزي رئيس اللجنة النقابية بالبنك.