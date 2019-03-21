رئيس القابضة المعدنية: الانتهاء من دراسة تطوير 4 شركات تابعة في أبريل

كتبت- شيماء حفظي:

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة RCG السويسرية ستنتهي من دراسة تطوير 4 شركات تابعة للقابضة بنهاية الشهر المقبل.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بروتوكولا مع شركة "RCG" السويسرية، لإجراء التقييم الفني ووضع خطط تطوير 4 شركات تابعة، وفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس.

وطرحت الشركة القابضة للصناعات المعندية، في أكتوبر الماضي، مناقصة محدودة لاختيار شركة تقييم فني لأربع شركات تابعة هي شركة النصر لصناعة المطروقات، والنصر لصناعة المواسير الصلب، ومصانع النحاس المصرية، والمصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، وتم ترسية المناقصة على الشركة السويسرية مطلع الشهر الجاري.

وأضاف نافع، لمصراوي، أن الشركة السويسرية، بدأت ممارسة عملها منذ بداية الشهر الجاري – مباشرة بعد ترسية مناقصة عليها – في حين تبلغ مدة المشروع 8 أسابيع تنتهي بنهاية أبريل المقبل.

ووفقا للاتفاق فإن الشركة السويسرية ستقدم للشركة القابضة تقريرا فنيا عن حالة المصانع والماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، واستخدامات الطاقة، وكفاءة عمليات الإنتاج، وتحليل خطة تسويق المنتجات، فيما يتعلق بالشركات الأربعة محل التعاقد، بحسب نافع.

وتنقسم فرق عمل الشركة السويسرية، إلى فريق لدراسة أوضاع مصانع الشركات الأربع، وأخرى تتابع جمع المعلومات والبيانات اللازمة في ألمانيا وسويسرا، بالتعاون مع فريق عمل من الشركة القابضة، وفقا لما قاله نافع.

وقال نافع، إنه شكل فريقا لمتابعة المشروع من مجلس إدارة القابضة ورؤساء الشركات والمعنية، وعدد من الخبراء الفنيين، لمتابعة العمل في المشروع، على أن يكون هناك متابعة أسبوعية لفريق الشركة، لمساعدته وتذليل المشكلات التي قد تواجهه بما يخدم الهدف من المشروع.

ويهدف مشروع دراسة وتقييم وضع الشركات الأربع، إلى معرفة أوجه القصور، ونقاط الضعف، وتحديد أولوية التطوير، وضخ الاستثمارات لانتشال تلك الشركات المتعثرة من الخسائر التي تحققها.

خلال العام المالي الماضي، تراجعت خسائر شركة النصر لصناعة المواسير والصلب إلى 18.9 مليون جنيه مقابل 28.7 مليون جنيه في العام السابق عليه، وفقا لبيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي حصل عليها مصراوي.

كما تراجعت خسائر النصر لصناعة المطروقات من 24 مليون جنيه إلى 12.4 مليون جنيه، وانخفضت خسائر ميتالكو من 107 ملايين جنيه إلى 138 مليون جنيه، بينما ارتفعت خسائر شركة مصانع النحاس المصرية إلى 112 مليون جنيه مقابل 71.9 مليون جنيه.