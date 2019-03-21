وزير الصناعة يفتتح مصنعين للثلاجات والشاشات بمجموعة يونيون آير

المالية تدرس تعديل قانون الضرائب على الدخل أو إصدار بديل له

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير عمرو نصار، افتتح مصنعين جديدين لإنتاج الثلاجات وشاشات التليفزيون بمجموعة يونيون آير الصناعية.

وقال نصار، إن وزارته تحرص على دعم كافة قطاعات الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير للسوقين الإقليمي والعالمي.

وأشار الوزير، إلى أن التوجه الحالي للدولة يرتكز على منح المزيد من المحفزات الصناعية وتشجيع المنتج الوطني واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

وقال الوزير إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد محاور استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية، وإنها تستهدف خلال المرحلة الحالية النهوض بصادرات هذا القطاع الهام خاصة لأسواق أفريقيا .

وأضاف نصار أن خطوط الإنتاج الجديدة تتضمن 12 خط إنتاج بواقع 5 خطوط إنتاج بمصنع الثلاجات و7 خطوط إنتاج بمصنع الشاشات باستثمارات إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه، وسيتم تخصيص 50% من إنتاج المصنعين للتصدير.

وأِار الوزير، إلى أن مصنع الثلاجات الجديد تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف وحدة سنويا ويوفر 650 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراته 200 مليون جنيه، وأن مصنع شاشات التليفزيون ينتج 600 ألف وحدة سنويا ويوفر 500 فرصة عمل وتبلغ استثماراته 100 مليون جنيه.

وقال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيون اير الصناعية، إن المجموعة تستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز تواجدها بالسوق المصري والتصدير للأسواق العالمية من خلال ضخ استثمارات جديدة بمشروعات الشركة.

وأضاف أن حجم استثمارات المجموعة بالسوق المصري يبلغ حاليا 2.8 مليار جنيه وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 3 مليون وحدة سنويا ويبلغ عدد خطوط الإنتاج بها 34 خطا وتوفر 6500 فرصة عمل مباشرة وذلك في مجالات انتاج أجهزة التكييف والبوتاجازات والثلاجات وشاشات التليفزيون.

وقال إنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة افتتاح خط جديد لإنتاج الغسالات الاوتوماتيك بطاقة 300 ألف غسالة سنويا.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة صادرات المجموعة للأسواق الخارجية تبلغ 1.5 مليار جنيه موجهة لأسواق الدول العربية والأفريقية.

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