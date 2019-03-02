وزارة الاستثمار تنظم مؤتمر "مصر تستطيع" يونيو القادم

كتب- مصطفى عيد:

تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مؤتمر "مصر تستطيع"، في يونيو القادم بمشاركة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن الوزارة فتحت باب التسجيل الإلكتروني لخبراء الاقتصاد والاستثمار وكبار رجال الأعمال المصريين في الخارج، من أجل المشاركة في المؤتمر.

واجتمعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واتفقتا على تنظيم مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار في نسخته الخامسة خلال هذا العام، على أن يستهدف المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.

وأكدت نصر في البيان على أهمية التعاون بين الوزارتين في الترويج للاستثمار ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار في بلادهم، مشيرة إلى أهمية المؤتمر في الترويج للاستثمار في العنصر البشري في ظل وضع القيادة السياسية أولوية للاستثمار في الصحة والتعليم.

وأضافت نصر أن تنظيم مصر هذا المؤتمر والحرص على الاستفادة من خبرات وقصص نجاحات أبنائها في الخارج، يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في البيان إن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.

وأضافت وزيرة الهجرة إن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين بالخارج، في إطار نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر.