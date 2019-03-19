بعثة صندوق النقد تزور تونس الأسبوع المقبل لمناقشة مراجعة القرض الخامسة

القاهرة- وكالات:

قال وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس توفيق الراجحي لرويترز اليوم الثلاثاء إن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة يوم 27 مارس الحالي تستمر أسبوعين لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس.

تأتي الزيارة بعد نحو شهرين من زيادة الحكومة أجور حوالي 670 ألف موظف عمومي، في قرار دعا صندوق النقد تونس العام الماضي إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية.

وقال الراجحي يوم الثلاثاء "بعثة صندوق النقد ستزور تونس من 27 مارس إلى التاسع من أبريل لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج القرض".

وقعت تونس في 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار. لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح. وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.