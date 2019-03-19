أسعار الذهب ترتفع عالميًا مع انخفاض الدولار

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بفضل توقعات بأن يظل مجلس الاحتياطي الاتحادي على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب 0.3% إلى 1307.12 دولار للأوقية، في حين تراجع الدولار مقتربًا من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة بفعل تنامي التوقعات بأن المركزي الأمريكي.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة نحو 0.4% إلى 1306.70 دولار.

ارتفع أيضاً البلاديوم إلى مستوى قياسي في الوقت الذي أضيف فيه تهديد فرض حظر على بعض الصادرات الروسية من المعدن إلى المخاوف بشأن المعروض من المعدن المستخدم في الحفز الذاتي.

وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1589.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1593.77 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتضاعف سعر المعدن، الذي يستخدم بشكل أساسي في المحولات التحفيزية، إلى المثلين تقريبا منذ منتصف أغسطس الماضي، وارتفع نحو 26% منذ بداية العام.

وتدرس روسيا، وهي منتج كبير للمعدن، فرض حظر على صادرات المعادن النفيسة المستعملة والبقايا المعدنية لتعزيز المعالجة المحلية للمواد، وفقًا للوكالة.

سيتحول صوب تبني موقف أكثر تيسيرا للسياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 15.38 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 1% إلى 838.62 دولار للأوقية.