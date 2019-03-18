أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي رغم ارتفاعها عالميًا

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند مستواياتها أمس، على الرغم من ارتفاعها عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم حوالي 632 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 543 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 724 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5056 جنيهًا.

وعالميًا،ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، بعد أن عززت بيانات سلبية في الولايات المتحدة فرص أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تبني موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1303.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينيتش.

وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1303.80 دولار للأوقية.