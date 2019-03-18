أسعار الدولار تتراجع في 3 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 6 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.33 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي البركة والتعمير والإسكان إلى 17.34 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.35 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول عند 17.33 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.34 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.40 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.